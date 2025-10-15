Presidio più sicuro un defibrillatore donato e installato nella mensa della Caritas
NARDO’ - Si è tenuta nel pomeriggio di martedì una piccola e commossa cerimonia con cui l'associazione Nardò Bene Comune ha donato alla mensa di comunità della Diocesi di Nardò un defibrillatore, dedicandolo alla memoria del compianto Lorenzo Ronzino, medico, musicista e socio fondatore del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
