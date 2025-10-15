Presentazione del libro ' I graffi'
Note sul libro. Venerdì 17 ottobre 2025, a partire dalle ore 17.00, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio 115 per la presentazione del libro di Gianni Pantaleo dal titolo ‘I graffi’. L'evento sarà moderato da Giorgio Cauchi, Bookblogger.Note sul libro: Quarant’anni di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Diretta Youtube di Chiara Amirante presentazione del libro "Liberi di Amare - La Vocazione. ", il sesto volume della collana "Spiritherapy" edito Edizioni Piemme In libreria e in tutti gli store online! Segui ora la diretta Youtube - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del libro "Breve storia dell'economia" di Giorgio Arfaras (Salani Editore, 2025) - X Vai su X
PRESENTAZIONE LIBRO: «KAHA – LA LUCE PRIMA DEL SOLE» - Domenica 11 agosto appuntamento alle 11 al Museo Rifugio Malga Lunga per la ... Da ecodibergamo.it