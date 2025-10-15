Presentazione del libro ' I graffi'

Note sul libro. Venerdì 17 ottobre 2025, a partire dalle ore 17.00, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio 115 per la presentazione del libro di Gianni Pantaleo dal titolo ‘I graffi’. L'evento sarà moderato da Giorgio Cauchi, Bookblogger.Note sul libro: Quarant’anni di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

