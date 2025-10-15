Presentazione del libro Disegno Irpinia 2030 di Nicola Trunfio

Prosegue il percorso di riflessione e confronto sul futuro delle aree interne: venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Nicola in via Roma ad Atripalda, si terrà la presentazione del libro “Disegno Irpinia 2030. Pensieri e idee per lo sviluppo delle aree interne” di Nicola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

