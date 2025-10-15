Presentazione del libro Brutale di Salvatore Franzone

Firenzetoday.it | 15 ott 2025

Il Teatro delle Spiagge, nell'ambito della rassegna Young Portraits on Stage a cura di Teatri D Imbarco (stagione 202526) e la Libreria Florida vi invitano alla presentazione di “Brutale” di Salvatore Falzone, edito da 66thand2nd, un romanzo che parla di corpi, desiderio e identità con una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

