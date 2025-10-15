Presentati ai cittadini di Montefiore i servizi di prossimità e la nuova figura dell’infermiere di famiglia

Riminitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall'Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità, in particolare il ruolo, le funzioni e gli obiettivi dellinfermiere di famiglia e comunità, nuovo servizio in fase di attivazione nel territorio comunale, sono stati illustrati ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

presentati cittadini montefiore serviziMontefiore Conca: presentati i servizi assistenziali di prossimità e l’Infermiere di Famiglia e Comunità - Presentati ai cittadini di Montefiore Conca i servizi assistenziali di prossimità e la nuova funzione dell’Infermiere di Famiglia e Comunità già operativa sul ... Come scrive chiamamicitta.it

presentati cittadini montefiore serviziOperazione internazionale per la società di San Giovanni in Marignano - Presentati ai cittadini di Montefiore Conca i servizi assistenziali di prossimità e la nuova funzione dell’Infermiere di Famiglia e Comunità già operativa sul ... Si legge su chiamamicitta.it

presentati cittadini montefiore serviziRifiuti, svolta epocale: Montefano apre le porte a Recanati. Accordo storico per i cittadini di Montefiore - Un accordo atteso da anni che semplifica la vita dei cittadini e rafforza la collaborazione tra territori vicini. Si legge su youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Presentati Cittadini Montefiore Servizi