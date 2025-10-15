Presentata la nuova stagione di Fondazione Arena al Filarmonico | Condividiamo con passione l' immenso patrimonio di musica e arte
La Fondazione Arena di Verona ha presentato, nella serata del 10 ottobre 2025, la Stagione Artistica 2026 del Teatro Filarmonico. Un anno che si annuncia denso di appuntamenti e di grande rilievo internazionale, con 42 serate tra opera, danza e concerti sinfonici, affiancate da numerose attività. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La nuova Toyota Corolla in versione concept appare velocemente in un video della Casa. Potrebbe essere presentata al Japan Mobility Show 2025 #toyota #motor1 - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Arena. Presentata la stagione 2026 al Filarmonico - Fondazione Arena di Verona ha presentato, ieri sera, la Stagione Artistica 2026 al Teatro Filarmonico: ben 42 serate di spettacolo tra opera, danza e concerti sin ... giornaleadige.it scrive
Castelnuovo: al via la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Alfieri - Il Comune di Castelnuovo Berardenga e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus presentano la stagione Dal 26 ottobre apertura della campagna abbonamenti. Scrive ilcittadinoonline.it
Presentata l’ottava stagione di prosa del Teatro Off di Avezzano - Avezzano – È stata presentata ufficialmente, nella rinnovata Pinacoteca del Castello Orsini Colonna, la nuova stagione teatrale 2025/26 del Teatro OFF Limits, promossa dalla compagnia Teatranti Tra Ta ... Come scrive terremarsicane.it