Presentata la nuova stagione di Fondazione Arena al Filarmonico | Condividiamo con passione l' immenso patrimonio di musica e arte

La Fondazione Arena di Verona ha presentato, nella serata del 10 ottobre 2025, la Stagione Artistica 2026 del Teatro Filarmonico. Un anno che si annuncia denso di appuntamenti e di grande rilievo internazionale, con 42 serate tra opera, danza e concerti sinfonici, affiancate da numerose attività. 🔗 Leggi su Veronasera.it