Prenota il colloquio gratuito in Habilita per prevenire il rischio osteoporosi
Il 20 ottobre si celebra la giornata mondiale dell’osteoporosi. In questa occasione Habilita Sport Medicine (a Bergamo, sotto la curva Morosini dello Stadio di Bergamo) aprirà le sue porte per effettuare gratuitamente un colloquio con uno specialista fisiatra e con un fisioterapista. Nello specifico verrà somministrato, dal fisioterapista, un questionario sul rischio di osteoporosi e successivamente il paziente avrà accesso a un colloquio con il fisiatra che farà un bilancio dei fattori di rischio ed una valutazione complessiva del rischio di frattura, consigliando quindi strategie comportamentali ed eventuali approfondimenti del caso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
Next Fertility GynePro. . Un desiderio che merita attenzione. Un percorso che non va affrontato da soli. Il nostro team è con te, con cura e competenza. Prenota subito il tuo primo colloquio informativo presso la nostra clinica Next Fertility GynePro. Ci trovi - facebook.com Vai su Facebook