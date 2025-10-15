Il 20 ottobre si celebra la giornata mondiale dell’osteoporosi. In questa occasione Habilita Sport Medicine (a Bergamo, sotto la curva Morosini dello Stadio di Bergamo) aprirà le sue porte per effettuare gratuitamente un colloquio con uno specialista fisiatra e con un fisioterapista. Nello specifico verrà somministrato, dal fisioterapista, un questionario sul rischio di osteoporosi e successivamente il paziente avrà accesso a un colloquio con il fisiatra che farà un bilancio dei fattori di rischio ed una valutazione complessiva del rischio di frattura, consigliando quindi strategie comportamentali ed eventuali approfondimenti del caso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Prenota il colloquio gratuito in Habilita per prevenire il rischio osteoporosi