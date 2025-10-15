Prende a calci un cane | Non è addestramento
Fermo, 15 ottobre 2025 – E’ accusato per aver sottoposto un cane lupo cecoslovacco a sofferenze psichiche e fisiche. Per questo motivo il celebre animal trainer Claudio Mangini, di Ponzano, è comparso ieri davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di maltrattamento di animali. Nel corso dell’udienza è stato ascoltato il consulente tecnico di parte Enrico Moriconi, medico veterinario ed etologo, che ha spiegato come il gesto documentato non avesse alcuna finalità rieducativa, ma avesse provocato al cane solo dolore e lesioni fisiche e psicologiche. Moriconi ha inoltre ricordato la posizione ufficiale della Federazione nazionale Ordini veterinari italiani, che condanna in modo esplicito l’uso di metodi violenti nel cosiddetto addestramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
