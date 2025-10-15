Premio Luci sul proscenio 2025 al pontino Giovanni Pannozzo con Nient’altro che te
Dopo il Premio Bramante, ricevuto a febbraio come eccellenza nel settore della cultura e dello spettacolo, Giovanni Pannozzo conquista un nuovo e prestigioso riconoscimento con il Premio Italiano “Luci sul proscenio 2025” per la drammaturgia. Premiato dalla Fondazione Favi Annita Onlus, in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
“Nient’altro che te”, testo selezionato tra le opere vincitrici del Premio Italiano “Luci sul proscenio 2025”, andrà in scena a Roma questo weekend presso il Teatro Tordinona. Racconta la storia di **Giulia**, giovane cantante, del suo amore per **Giorgio** du - facebook.com Vai su Facebook
