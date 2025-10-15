Premio di studio Girolamo Tripodi a una studentessa del liceo scientifico Volta
Si è svolta, nella sala Socrates del liceo scientifico A. Volta di Reggio Calabria, la cerimonia di premiazione del Premio di Studio Girolamo Tripodi, relativo all’anno scolastico 2024-2025, giunto quest’anno alla sua VI edizione.Alla presenza di una folta rappresentanza degli studenti delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Premio Fabrizia Di Lorenzo: domande fino al 18 ottobre. Borse di studio sostenute dal Consiglio - facebook.com Vai su Facebook
Reggio, Premio Girolamo Tripodi: la cerimonia al Liceo Volta - Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria – Aula Magna Socrates, Martedì 14 ottobre a cominciare dalle ore 10,00. Segnala citynow.it
Reggio, al Righi-Boccioni-Fermi la cerimonia del ‘Premio di Studio Girolamo Tripodi’ – FOTO - Premiato lo studente Branca Emanuel Bartolomeo Salvatore, risultato il diplomato più meritevole dello scorso anno scolastico ... Riporta citynow.it
Consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi” al liceo Volta - Martedì 14 ottobre si terrà una nuova cerimonia di premiazione per i Premi di studio Girolamo Tripodi, giunti alla VI edizione. Segnala cn24tv.it