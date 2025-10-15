Premio Cultura alla stilista Alberta Ferretti
Un riconoscimento che unisce l’artigianato, dna del territorio emiliano-romagnolo, all’arte e alla creatività. É il premio Confartigianato Cultura che torna a Bologna domani pomeriggio. L’appuntamento è alle 17 al Grand Hotel Majestic (già Baglioni) in via Indipendenza (Sala Europa, i posti sono riservati e limitati) quando il riconoscimento sarà conferito alla stilista Alberta Ferretti. Questo il programma dell’evento: i lavori saranno aperti, alle 17, dai saluti di Amilcare Renzi, segretario Confartigianato Imprese Emilia-Romagna, e dall’intervento di Davide Servadei, presidente Confartigianato Imprese Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
