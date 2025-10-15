Premio Adriatico – Un mare che unisce alla memoria di Giuseppe Calabrese il sindaco delle isole Tremiti scomparso nel 2023

Un riconoscimento alla memoria di Giuseppe Calabrese, già sindaco delle isole Tremiti, scomparso prematuramente il 12 maggio 2023, è stato conferito a Fossacesia durante la cerimonia del premioAdriatico – Un mare che unisce”, svoltosi per la prima volta nella cittadina.“Per la sua instancabile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

