Pregiudicato evade dai domiciliari per andare a comprare le sigarette | arrestato

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ evaso dai domiciliari più volte e, nell’ultimo caso, ha tentato di giustificare il suo comportamento agli agenti della polizia con la necessità di comprare un pacchetto di sigarette.Per la ripetuta violazione delle prescrizioni derivanti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

