Preghiera della sera del 15 Ottobre 2025 | Invoco la Tua Misericordia

Lalucedimaria.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Invoco la tua misericordia”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera del 15 ottobre 2025 invoco la tua misericordia

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 15 Ottobre 2025: “Invoco la Tua Misericordia”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

preghiera sera 15 ottobreMercoledì 15 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco per te l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Lo riporta nostrofiglio.it

preghiera sera 15 ottobrePreghiera della sera del 14 Ottobre 2025: “Resta con me Signore” - La preghiera della sera di oggi, martedì 14 ottobre, è agli Angeli Custodi che, a termine di questo giorno, sono con noi ... Da lalucedimaria.it

preghiera sera 15 ottobre15 ottobre, santo del giorno: Santa Teresa d’Avila - Il 15 ottobre la Chiesa celebra Santa Teresa d’Avila, una delle più grandi mistiche e dottori della Chiesa, conosciuta anche come Teresa di Gesù. Riporta erreemmenews.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 15 Ottobre