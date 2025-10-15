Prefettura scatta storico sciopero dei lavoratori | è il primo

15 ott 2025

Oggi 15 ottobre c’è sciopero alla prefettura di Milano, ed è la prima volta che succede. Condizioni di lavoro insostenibili, carenze di organico e scarse garanzie per il personale: questo denunciano le sigle sindacali, che hanno organizzato un presidio in mattinata in Largo 11 settembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

