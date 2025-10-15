Precipita dal quinto piano morto 50enne
Tragedia nella zona Re di Roma-San Giovanni dove un 50enne è morto dopo essere precipitato dal quinto piano. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di martedì 14 ottobre.La vittima, secondo quanto appreso, è caduta dalla finestra di uno stabile all'altezza di via Albalonga. Il corpo intorno alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Bimbo di 10 anni precipita dal quinto piano, sospiro di sollievo: è fuori pericolo Leggi l’articolo tinyurl.com/4zsfrd7n - facebook.com Vai su Facebook
Sondrio, bambino precipita dal quinto piano è gravissimo http://tinyurl.com/yfmbxump - X Vai su X
Ancora un incidente mortale sul lavoro: a Ostia operaio precipita dal quinto piano - Dopo il terribile incidente avvenuto ieri a Trastevere, oggi un uomo di nazionalità romena ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo durante i lavori di ristrutturazione ... Da fanpage.it
Nuova tragedia sul lavoro, operaio precipita dal quinto piano di un palazzo a Roma: stava ristrutturando la facciata - A quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando alla ristrutturazione della facciata di un ... Si legge su affaritaliani.it
Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano: è gravissimo. Il volo di 15 metri - Un bambino di 10 anni lotta per la vita dopo essere precipitato dal quinto piano del palazzo in cui viveva insieme alla famiglia, a Sondrio. Da leggo.it