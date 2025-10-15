Precipita dal primo piano mentre pulisce le tapparelle morta 68enne a Scandicci

(Adnkronos) – Una tragica fatalità si è consumata nella mattinata di oggi in via Alfredo Casella a Scandicci, Firenze, dove una donna di 68 anni ha perso la vita cadendo accidentalmente dal primo piano della propria abitazione mentre stava pulendo le tapparelle. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Scandicci, prontamente intervenuti sul posto insieme . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

Precipita dal viadotto sull’A23 dopo l’incidente: uomo di 35 anni muore - L'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Travolto da una trave precipitata dal primo piano: carpentiere muore sul lavoro https://ift.tt/IpxmPR4 - X Vai su X

Perde l'equilibrio e precipita nel vuoto mentre sta pulendo le tapparelle, donna muore sul colpo: inutili i tentativi di rianimarla - Mentre stava pulendo le tapparelle una donna di 68 anni ha perso la vita cadendo accidentalmente dal primo piano della ... Scrive msn.com

Firenze, tragedia a Scandicci: donna precipita dal primo piano mentre pulisce le tapparelle. Morta sul colpo - Una tragica fatalità si è consumata nella mattinata di oggi in via Alfredo Casella a Scandicci (Firenze), dove una donna di 68 anni ha perso la vita cadendo accidentalmente dal primo piano della ... Da affaritaliani.it

Precipita dal balcone mentre pulisce i vetri delle finestre, ricoverata a Catania: 57enne muore poche ore dopo - Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina nel Catanese, mentre puliva le finestre della sua abitazione ... Riporta fanpage.it