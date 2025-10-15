Precari della sanità e ' lavoro flessibile' | risarcimenti fino a 50mila euro
È una vittoria storica per tutti i lavoratori precari quella ottenuta dallo Studio Legale Galluccio di Aversa, guidato dall’avvocato Paolo Galluccio, davanti alla Corte d’Appello di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza. I giudici hanno infatti riconosciuto il diritto al risarcimento danni per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
