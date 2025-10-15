Pranzo di solidarietà per acquistare defibrillatori e formare gli operatori

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre alle 12.30, presso la sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo, si terrà la dodicesima edizione del pranzo di solidarietà, promosso dal Centro per i Diritti del Malato "Natale Bolognesi" ODV. Un appuntamento ormai tradizionale, che unisce convivialità e impegno civile per sostenere progetti concreti a favore della salute pubblica. Il menù, a base di pesce, sarà proposto al prezzo di 35 euro a persona. Il ricavato, dedotte le spese di organizzazione, sarà destinato all’acquisto di nuovi defibrillatori e alla formazione dei cittadini sul loro utilizzo, nell’ambito del Progetto Dae, Defibrillatore, Accesso ed Educazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pranzo di solidariet224 per acquistare defibrillatori e formare gli operatori

© Ilrestodelcarlino.it - Pranzo di solidarietà per acquistare defibrillatori e formare gli operatori

Scopri altri approfondimenti

pranzo solidariet224 acquistare defibrillatoriPranzo di solidarietà per acquistare defibrillatori e formare gli operatori - 30, presso la sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo, si terrà la dodicesima edizione del ... Riporta ilrestodelcarlino.it

pranzo solidariet224 acquistare defibrillatori’Un defibrillatore per Dinazzano’. Successo per il pranzo benefico - Oltre 130 persone hanno preso parte al pranzo organizzato dai volontari della parrocchia e del consiglio di frazione di Dinazzano a favore dell’iniziativa ‘ Un defibrillatore per Dinazzano- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pranzo Solidariet224 Acquistare Defibrillatori