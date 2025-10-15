Prandelli | l’amata moglie morta il suo rapporto con la fede e la confessione sul Purgatorio

Lalucedimaria.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex allenatore della Nazionale italiana di calcio torna a parlare in un’intervista della morte della moglie e del suo rapporto con la fede cattolica. Ma c’è spazio anche per una confessione sul Purgatorio. Lo scorso 19 agosto Cesare Prandelli ha compiuto 68 anni. Per gli amanti del pallone il mister bresciano (di Orzinuovi) è soprattutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

