PPP visionario l'evento a Roma per il 50esimo anniversario dell'omicidio di Pasolini | il programma completo
Dal 14 ottobre all'8 dicembre 2025, Roma Capitale omaggia Pier Paolo Pasolini con un lungo programma di eventi a cinquant'anni dalla sua morte. Teatro, cinema, poesia, ma anche sport per omaggiare uno degli intellettuali più importanti del Novecento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un restauro visionario ha riportato in vita un capolavoro rinascimentale a Roma, simbolo di bellezza, arte e sostenibilità - facebook.com Vai su Facebook
Un restauro visionario riporta in vita il capolavoro rinascimentale di Villa Giulia , simbolo di bellezza, arte e sostenibilità. Le fontane del Ninfeo tornano all'antico splendore ? https://siviaggia.it/notizie/ninfeo-villa-giulia-riapre-roma/559252/… @Roma - X Vai su X
PPP Visionario, il programma completo delle iniziative che omaggiano Pasolini - Mostre, proiezioni, percorsi urbani, incontri e tanto altro ... Lo riporta romatoday.it
"PPP Visionario", Roma celebra l'eredità di Pasolini - A 50 anni dalla sua morte, oltre due mesi di eventi per ricordarne l'arte, l'impegno civile e lo sguardo profetico sull'oggi. globalist.it scrive
A 50 anni da scomparsa Pasolini, a Roma serie eventi “PPP Visionario” - (askanews) – A 50 dalla sua tragica scomparsa, Pier Paolo Pasolini torna a vivere nella sua Roma con ‘PPP Visionario’, un importante ciclo di appuntamenti promossi da Roma Capitale da me ... Secondo msn.com