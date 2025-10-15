Nelle scorse settimane ci siamo occupati dei gravi danni presenti nei pozzetti posti lungo la strada che costeggia la tribuna Mazzone dello stadio Del Duca, dal ponte di Rozzi fino al semaforo. A distanza di pochi giorni la situazione è ulteriormente peggiorata con le fessurazioni che, già evidenti, si sono ulteriormente allargate, di fatto acuendo la situazione di pericolo in cui versa il tratto di strada (purtroppo non il solo in città). Il disagio maggiore riguarda i mezzi a due ruote, biciclette, scooter e moto, i cui conducenti rischiano di trovarsi in seria difficoltà dovessero centrare le fessure, benché ormai veramente tanto evidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pozzetto pericoloso, sopralluogo