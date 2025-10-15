Potrebbe anche non esserci più un mondo

Contattato dai curatori dei carteggi di Lovecraft, Woodburn Harris, abitante per il resto oscuro del Vermont, riesumò questa strabiliante missiva di oltre settanta pagine, scritta fittamente a mano e datata 9 novembre 1929. Ai racconti intanto pubblicati su Weird Tales e destinati a gloria postuma, qui nessun accenno. Lovecraft aveva due personalità, una “cosmica e fantastica” rivolta alla creazione letteraria, l’altra “storica, domestica e antiquaria” le cui maniere erano quelle dello “yankee all’antica” radicato nella civiltà agraria del New England e infaticabile tessitore di una civile conversazione epistolare il cui presupposto era “l’esercizio povero e disprezzato della lettura” condotto nella propria biblioteca – vera estensione della personalità, come si capisce dai consigli a Harris su come allestirne una attingendo al mercato dei remainder e farsi foggiare un ex libris. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

