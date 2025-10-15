Poste Italiane celebra l’arte orafa calabrese | un francobollo per il maestro Giovambattista Spadafora

L’arte orafa calabrese entra ufficialmente nel pantheon delle eccellenze italiane. Il 14 ottobre, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato presentato il francobollo celebrativo dedicato al maestro orafo Giovambattista Spadafora e alla storica maison G.B. Spadafora di San Giovanni in Fiore, simbolo della creatività e della tradizione artigiana del Mezzogiorno. L’emissione fa parte della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, con cui Poste Italiane e MIMIT rendono omaggio alle imprese che incarnano l’identità produttiva e culturale del Paese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

