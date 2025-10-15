Post choc di Salis dopo la strage dei carabinieri Questione sistemica che genera sofferenza e disagio

Le parole di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, stanno facendo discutere dopo il post pubblicato su Instagram in seguito alla tragedia di Castel d'Azzano (Verona), dove tre carabinieri hanno perso la vita nell'esplosione di un'abitazione occupata. Nel suo messaggio, Salis scrive: “In questi giorni, la crisi abitativa e la povertà crescente in Italia sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni a Castel d'Azzano. Alla radice di quei gesti disperati e terribili c'è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Post choc di Salis dopo la strage dei carabinieri. “Questione sistemica, che genera sofferenza e disagio”

Altre letture consigliate

Bologna, il consulente per la difesa in aula: non ha condotte violente. E cita la relazione della psichiatra in carcere del giorno successivo all'uccisione dell’ex vigilessa: "Presentava lo choc post-traumatico da stress. E si sentiva in colpa verso i familiari di Sofia" - facebook.com Vai su Facebook

Il post choc di Davide Piccardo: cosa scrive sul 7 ottobre https://iltempo.it/politica/2025/10/09/news/davide-piccardo-post-choc-cosa-scrive-7-ottobre-44479281/… via @IlTempo_official - X Vai su X

Ilaria Salis, il post choc dopo la strage dei carabinieri. “Questione sistemica, che genera sofferenza e disagio” - Le parole di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, stanno facendo discutere dopo il post pubblicato su Instagram in seguito alla tragedia di Castel ... Scrive iltempo.it

"Politica corresponsabile". Il post choc di Salis sulla strage dei carabinieri - L'europarlamentare di Avs ha annunciato un evento sulla crisi abitativa prendendo partendo dai casi di Sesto San Giovanni e Castel d'Azzano ma senza spendere una parola sui carabinieri uccisi ... Segnala msn.com

Ilaria Salis ha mantenuto la sua immunità - L'ha deciso il Parlamento Europeo per un solo voto di scarto, e probabilmente grazie ad alcuni eurodeputati di centrodestra che hanno votato contro la linea del loro gruppo ... Da ilpost.it