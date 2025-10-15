"Stare a casa non mi piace. Ho accettato questa sfida con entusiasmo sapendo delle difficoltà che vado incontro". Ieri pomeriggio Francesco Monaco ha diretto il primo allenamento al Mancini e alla fine sono state queste le prime parole del nuovo allenatore che ha preso il posto di mister Cuccù sollevato dall’incarico domenica dopo il ko contro l’Atletico Ascoli. Qualche curioso in tribuna, ma testa solo al campo. Perché è vero che sono passate sette giornate e il Castelfidardo chiude il gruppo del girone F da solo e con un solo punto, "ma siamo all’inizio e ci sono tutte le possibilità di poter lottare per cercare di tirarsi fuori - continua il tecnico di Latiano -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Possiamo lottare per la salvezza, arriveranno rinforzi"