Porto Torres allagamenti per maltempo | salvate mamma e figlia intrappolate in auto

Paura sulla strada provinciale Funtana Cherchi a Porto Torres, nel Sassarese, in Sardegna, dove una madre e la figlia sono rimaste intrappolate all'interno della loro auto, bloccata in un tratto completamente allagato. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres è intervenuta tempestivamente, raggiungendo le due donne con un mezzo fuoristrada e portandole in salvo in una zona sicura. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Porto Torres e la polizia locale, che hanno disposto la chiusura del tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Porto Torres, allagamenti per maltempo: salvate mamma e figlia intrappolate in auto

