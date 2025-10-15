Porto Rico-Argentina 0-6 a Fort Lauderdale | doppiette di Mac Allister e Lautaro gol di Montiel e autorete

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita senza storia nella notte italiana tra il 14 e il 15 ottobre: l’Argentina ha travolto Porto Rico 0–6 nell’amichevole giocata al Chase Stadium di Fort Lauderdale. Sei reti, ritmo alto, idee chiare: un test che racconta una Nazionale in pieno controllo, trascinata dal piede educato di Lionel Messi e dalla concretezza sotto porta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

porto rico argentina 0 6 a fort lauderdale doppiette di mac allister e lautaro gol di montiel e autorete

© Sbircialanotizia.it - Porto Rico-Argentina 0-6 a Fort Lauderdale: doppiette di Mac Allister e Lautaro, gol di Montiel e autorete

Approfondisci con queste news

porto rico argentina 0Lautaro (Inter), doppietta con l'Argentina nella vittoria 6-0 contro Porto Rico - 0, con il capitano dell'Inter che entra nella ripresa e fa doppietta nel giro di 5', raggiungendo Crespo al quarto pos ... Riporta sport.sky.it

porto rico argentina 0Argentina, Messi storico e Lautaro record: doppietta col Porto Rico per eguagliare Crespo. Ma ora è corsa contro il tempo - L'Argentina vince anche l'amichevole con il Porto Rico e consente a Messi e Lautaro Martinez di infrangere altri due record con la maglia dell'Albiceleste. Come scrive sport.virgilio.it

porto rico argentina 0Video- Argentina, Lautaro SHOW: doppietta e traguardo record - L’attaccante dell’ Inter ha messo a segno una doppietta nell’amichevole vinta dalla sua nazionale per 6- Come scrive passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Porto Rico Argentina 0