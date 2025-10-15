Porto Rico-Argentina 0-6 a Fort Lauderdale | doppiette di Mac Allister e Lautaro gol di Montiel e autorete

È finita senza storia nella notte italiana tra il 14 e il 15 ottobre: l'Argentina ha travolto Porto Rico 0–6 nell'amichevole giocata al Chase Stadium di Fort Lauderdale. Sei reti, ritmo alto, idee chiare: un test che racconta una Nazionale in pieno controllo, trascinata dal piede educato di Lionel Messi e dalla concretezza sotto porta .

