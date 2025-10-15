Porto di Brindisi hub per la ricostruzione di Gaza | Un' opportunità da cogliere
BRINDISI - Adriano Guadalupi, rappresentante locale di Fedespedi (Federazione Italiana spedizionieri industriali) lanciala proposta di fare del porto di Brindisi un hub per la movimentazione di merci destinate alla ricostruzione di Gaza.“Brindisi – rimarca Guadalupi - con la sua peculiarità del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PeterNautica è allo SNIM, la fiera Nautica di Brindisi al Porto Tutistico! Siamo felici di annunciarvi che, come ogni anno, siamo presenti alla fiera di Brindisi fino al 13 Ottobre, con le nostre bellissime imbarcazioni. Vieni a trovarci, il nostro super team ti aspetta - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi porto di pace: due giornate per ricordare lo sbarco del ‘91 https://ift.tt/UbNx0Ow https://ift.tt/1Aqj4cu - X Vai su X
Solidaire, la nave ong arriva in porto a Brindisi: a bordo 65 migranti - E' arrivata in porto a Brindisi la nave dell'ong Solidaire con a bordo i 65 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel mar Mediterraneo. Come scrive quotidianodipuglia.it
Porto di Brindisi, arrivata la ong Solidaire: 65 migranti a bordo, almeno 3 i minori non accompagnati - E’ giunta poco fa nel porto di Brindisi la nave della ong Solidaire con a bordo i 65 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel mar Mediterraneo. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it