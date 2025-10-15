Portieri Juventus | chi sostituirà l’infortunato Pinsoglio? I nomi della Next Gen da cui può attingere Tudor Il focus con vista sulla Prima squadra
Portieri Juventus: chi prenderà il posto dell’infortunato Pinsoglio? Ecco i nomi della Next Gen da cui potrà attingere Tudor. Il focus completo. Un’assenza che apre una porta, un infortunio che si trasforma in un’opportunità. Lo stop di Carlo Pinsoglio, che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi, costringe la Juventus a guardare in casa propria per completare il reparto portieri. Con il terzo uomo dello spogliatoio ai box, Igor Tudor dovrà attingere dal florido settore giovanile. Il rebus del terzo portiere: chi sale dalla “cantera”?. La soluzione più logica sarebbe quella di promuovere il portiere titolare della Juventus Next Gen, ma questa strada, al momento, appare difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Perin titolare in Champions, è cambiato qualcosa sui portieri? Tudor ha scelto di alternare i portieri, c'entra la papera contro il Borussia? #Perin #Tudor #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Perin titolare in Champions, è cambiato qualcosa sui portieri? Tudor ha scelto di alternare i portieri, c'entra la papera contro il Borussia? #Perin #Tudor #Juventus #Tuttosport - X Vai su X
Juventus, Di Gregorio bocciato: il nuovo portiere arriva dalla Serie A, strappo nerazzurro - E sul banco degli imputati è finito anche Michele Di Gregorio, portiere titolare della squadra bianconera da due stagioni. Da calciomercato.it
La griglia portieri di Orsi: "Meret il migliore in A. Che bravo Carnesecchi" - Il portiere dell'Inter, Yann Sommer, è finito al centro delle critiche per due dei quattro gol subiti contro la Juventus nel derby d'Italia. tuttomercatoweb.com scrive