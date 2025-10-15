Porta Sant' Andrea arriva un nuovo cavaliere | Leonardo Tozzi

Il Consiglio Direttivo di Porta Sant’Andrea comunica che il giovane Leonardo Tozzi entra a far parte della squadra dei giostratori biancoverdi.Cavaliere di primo grado, nato a Siena il 14 settembre 2003 ma aretino di adozione, ha partecipato a numerosi concorsi di salto ostacoli. Leonardo è già. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

