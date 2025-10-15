Porsche x Smeg la nuova collezione esclusiva di elettrodomestici

Wired.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frigoriferi, macchine per caffè, tostapane, bollitori e frullatori in edizione speciale per appassionati di motori e design. 🔗 Leggi su Wired.it

porsche x smeg la nuova collezione esclusiva di elettrodomestici

© Wired.it - Porsche x Smeg, la nuova collezione esclusiva di elettrodomestici

Leggi anche questi approfondimenti

Porsche all’IAA Mobility 2025: la nuova 911 Turbo e le altre sotto un grande stemma del marchio [FOTO] - Al Salone di Monaco 2025 Porsche si fa notare con una grande logo della Casa di Stoccarda a dominare la Wittelsbacherplatz, nel centro della città bavarese. motorionline.com scrive

Nuova Porsche Cayenne Coupé Turbo GT: test in pista per la top di gamma da oltre 1.000 CV [FOTO SPIA] - I nostri fotografi piazzati intorno al circuito del Nurburgring hanno scattato le prime foto spia che ci mostrano quella che probabilmente diventerà la versione più potente della nuova Porsche Cayenne ... Da motorionline.com

Porsche, presentata la nuova 911 992.2 GT3 R EVO: in pista dal 2026 - A Zuffenhausen sanno bene che la perfezione è un concetto sempre più ricercato. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Porsche X Smeg Nuova