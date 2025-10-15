Popcorn lanciati urla e telefonini accesi E i genitori zitti | lo sfogo di un padre dopo il cinema a Como

Una storia, piccola ma importante, è apparsa nelle ultime ore sulla pagina Sei di Como se – Gruppo, diventata ormai un osservatorio quotidiano sulla città. Stavolta non si parla di traffico o lavori in corso, ma di educazione – o meglio, di mancanza di educazione.Il post, pubblicato da un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

Popcorn lanciati, urla e telefonini accesi. E i genitori zitti: lo sfogo di un padre dopo il cinema a Como - Ma il dibattito che ne è nato dice molto su una preoccupazione condivisa: a Como, come altrove, non è solo la maleducazione dei ragazzi a preoccupare, ma il silenzio dei gr ... Da quicomo.it