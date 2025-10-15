Pontecorvo maxi sequestro alimentare | trovati 300 kg di pesce congelato male e cibi scaduti
Maxi controlli nel settore alimentare a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, dove i Carabinieri della Stazione locale, in collaborazione con il NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Latina, hanno scoperto gravi irregolarità in due supermercati. L'operazione, mirata alla tutela della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
