Ponte sullo Stretto e verifiche di conformità | dall' Ue richieste normali modifiche e correzioni al progetto
Il dialogo tra Bruxelles e Roma sul Ponte sullo Stretto prosegue “in modo costruttivo”: al termine dell'esame in corso, la Commissione europea non adotterà alcun parere formale. È quanto riportato da Ansa, su fonti Ue che forniscono alcuni dettagli sull'iter della valutazione in corso per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Ferrovie: Ponte sullo Stretto, "Nessuna violazione di norme, nei prossimi giorni risposte a Corte dei Conti" - X Vai su X
Dall’8 ottobre al 9 novembre al Museo dell’Ara Pacis di Roma la mostra multimediale ideata da Webuild racconta infrastrutture e identità del Paese, con focus sui progetti strategici del Ponte sullo Stretto e dell’alta capacità Palermo–Catania–Messina e il debut - facebook.com Vai su Facebook
Ponte Stretto, Cgil: verifica sul rispetto della direttiva appalti - "Ribadiamo che il Governo dovrebbe ritirare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina - Lo riporta ildiariodellavoro.it
Ponte Stretto, Cgil scrive a Séjourné: “Necessaria verifica su rispetto direttiva appalti pubblici” - “Ribadiamo che il Governo dovrebbe ritirare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina dopo i sostanziali rilievi della Corte ... Riporta msn.com
Ponte Stretto, ok a progetto definitivo. Salvini: "Aperto da 2032, cantieri a settembre" - Il progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto di Messina ha ricevuto l'ok del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Da tg24.sky.it