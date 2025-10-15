Ponte sullo Stretto e verifiche di conformità | dall' Ue richieste normali modifiche e correzioni al progetto

Reggiotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dialogo tra Bruxelles e Roma sul Ponte sullo Stretto prosegue “in modo costruttivo”: al termine dell'esame in corso, la Commissione europea non adotterà alcun parere formale. È quanto riportato da Ansa, su fonti Ue che forniscono alcuni dettagli sull'iter della valutazione in corso per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

