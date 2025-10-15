Ponte sullo Stretto Cucci | Progetto sviluppato e approvato secondo le normative

"Ho letto con attenzione le dichiarazioni rilasciate da un importante eurodeputato italiano e rilevo un significativo passo avanti. L'opposizione non contesta l'utilità del ponte sullo Stretto, ma chiede di 'rivoluzionarne' il progetto". Così l'a.d della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ferrovie: Ponte sullo Stretto, "Nessuna violazione di norme, nei prossimi giorni risposte a Corte dei Conti" - X Vai su X

Dall’8 ottobre al 9 novembre al Museo dell’Ara Pacis di Roma la mostra multimediale ideata da Webuild racconta infrastrutture e identità del Paese, con focus sui progetti strategici del Ponte sullo Stretto e dell’alta capacità Palermo–Catania–Messina e il debut - facebook.com Vai su Facebook

Fonti Ue: "Sul Ponte sullo Stretto di Messina non ci sarà un giudizio formale". Ciucci: "Progetto sviluppato e approvato secondo le normative" - Il dialogo tra Bruxelles e Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina prosegue «in modo costruttivo": al termine dell’esame in corso, la Commissione europea non adotterà alcun parere formale. Segnala messina.gazzettadelsud.it

Ponte sullo Stretto, Bruxelles rassicura: «Dialogo costruttivo con Roma». L'ad Ciucci: «Significativo passo avanti» - L'amministratore delegato della società commenta le dichiarazioni fatte filtrare da fonti Ue alle agenzie di stampa e ribadisce la correttezza dell'iter seguito per l'approvazione del progetto ... Da lasicilia.it

Ok al progetto del Ponte sullo Stretto. Ci sarà anche la metropolitana. Salvini: “Che emozione”. Meloni: “Opera strategica per la Nazione” - Roma, 6 luglio 2025 – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Come scrive quotidiano.net