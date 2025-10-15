Ponte sullo Stretto Ciucci | Progetto sviluppato e approvato secondo le normative

"Ho letto con attenzione le dichiarazioni rilasciate da un importante eurodeputato italiano e rilevo un significativo passo avanti. L'opposizione non contesta l'utilità del ponte sullo Stretto, ma chiede di 'rivoluzionarne' il progetto". Così l'ad della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all'Ansa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ponte sullo Stretto, le rassicurazioni di Ciucci: ‘Progetto nel pieno rispetto delle normative’ - "Dal punto di vista tecnico il progetto definitivo del ponte risponde ai più elevati standard di aerodinamica- Si legge su citynow.it

Fonti Ue: "Sul Ponte sullo Stretto di Messina non ci sarà un giudizio formale". Ciucci: "Progetto sviluppato e approvato secondo le normative" - Il dialogo tra Bruxelles e Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina prosegue «in modo costruttivo": al termine dell’esame in corso, la Commissione europea non adotterà alcun parere formale. Secondo messina.gazzettadelsud.it

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “lavori entro fine anno”. I ministri Tajani e Urso: “segnerà il destino dell’Italia” - In merito al Ponte sullo stretto “l’obiettivo è quello di avviare le prime attività entro fine anno. Si legge su strettoweb.com