Ponte Morandi il pm | 18 anni a Castellucci

Nel processo per il disastro del 14 agosto 2018, richieste pesanti per l’ex ad di Autostrade. Secondo la Procura l’ex manager «era come lord Voldemort, non si poteva nemmeno nominare. Ha sacrificato delle vite umane per i profitti». Dei Benetton. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ponte Morandi, il pm: «18 anni a Castellucci»

