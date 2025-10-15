Ponte Morandi chiesti quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati La reazione dei parenti delle vittime | Video

Ilsecoloxix.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula per la requisitoria la portavoce del Comitato ricordo delle vittime. La moglie del portuale Andrea Cerulli: “Abbiamo tanta fiducia e speranza”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ponte morandi chiesti quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati la reazione dei parenti delle vittime video

© Ilsecoloxix.it - Ponte Morandi, chiesti quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati. La reazione dei parenti delle vittime | Video

News recenti che potrebbero piacerti

ponte morandi chiesti quasiPonte Morandi: chieste pene per quasi 400 anni per 56 imputati, 18 anni per Castellucci - Una richiesta di 18 anni e 6 mesi di carcere per l'ex numero 1 di Autostrade, un complessivo di quasi 400 anni di pene sommando 56 imputati, una ... Si legge su iltempo.it

ponte morandi chiesti quasiCrollo Morandi, chiesti per 57 imputati quasi 400 anni di reclusione. Sentenza nel 2026 - I pm della Procura di Genova oggi hanno chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione per i 57 imputati del processo per il tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e ... Segnala ligurianotizie.it

ponte morandi chiesti quasiPonte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per ex Ad Giovanni Castellucci: “Ha sacrificato vite per profitti” - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Morandi Chiesti Quasi