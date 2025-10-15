Ponsacco ' Federica B' si rinnova per i 12 anni di attività | uomo e donna sotto lo stesso tetto
Dodici anni di storia, passione e stile che tornano a unirsi sotto lo stesso tetto. ‘Federica B Abbigliamento’ celebra un nuovo traguardo con la riapertura dei due punti vendita — uomo e donna — affiancati in Via Vanni, ai civici 23 e 25, a Ponsacco riportando così insieme le due anime del brand. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
