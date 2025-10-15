POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 15 OTTOBRE 2025 – “Nell’ennesimo processo per diffamazione intentato contro il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, a seguito di denunce presentate dall’ex comandante della Polizia Locale, Luigi Maiello, il primo cittadino è stato assolto con formula piena, ai sensi dell’articolo ex 530 del codice di procedura penale, perché il fatto non costituisce reato.” Lo ha dichiarato l’avvocato Gianmario Sposito, legale di Russo, precisando che si tratta di una “assoluzione con formula pienissima”. Russo era stato denunciato da Maiello per alcune dichiarazioni rese nell’aprile del 2022 durante una trasmissione in diretta web, quando non ricopriva cariche politiche. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano: il sindaco Russo non diffamò l’ex comandante dei vigili Maiello. Il tribunale lo assolve con formula piena