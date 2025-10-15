Pomigliano d’Arco inaugurata la nuova sede Fai–Antiracket | Il Prefetto con il Sindaco rapporto proficuo
POMIGLIANO D’ARCO, Napoli – C’è una parola che negli ultimi anni è tornata a risuonare nei convegni, nei comunicati, nei proclami istituzionali: legalità. Ma in territori come l’area vesuviana, dove la memoria collettiva porta ancora le ferite del racket e delle estorsioni, la legalità non è uno slogan. È una scelta quotidiana, un rischio, un atto di resistenza civile. Pomigliano d’Arco lo sa bene, e oggi quella scelta trova una nuova casa: la sede della Fai – Antiracket inaugurata in via Cosimo Miccoli, negli spazi del Giudice di Pace. fai3complesso, dove il confine tra efficienza amministrativa e sospetto resta sottile. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Comune di Pomigliano d’Arco compie un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, attivando ufficialmente il sistema eAgenda, che consentirà ai cittadini di accedere in modo programmato agli uffici comunali. Il nuovo servizio permette di pr - facebook.com Vai su Facebook