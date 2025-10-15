Pomezia smantellato sistema di frode | in manette un imprenditore

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri svolte nell’ambito di una procedura fallimentare, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale nei confronti di un imprenditore pometino operante nel settore dei trasporti su strada. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, svolti su delega dell’Autorità Giudiziaria, hanno permesso di acclarare che l’imprenditore, in concorso con altre 4 persone pa rimenti attinte da misure cautelari interdittive, si è reso responsabile di diversi reati fallimentari, di natura patrimoniale e documentale, nonché dell’autoriciclaggio dei proventi dei suddetti reati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it