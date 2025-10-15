Tempo di lettura: 3 minuti Finanziato dalla Regione Campania, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania” (Decreto Dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025), il progetto relativo al primo lotto dei lavori di completamento della Strada Provinciale Celso–Casalvelino (ex S.P. 443) è stato ufficialmente ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 3 milioni di euro. L’intervento, sostenuto dal PR Campania FESR 2021–2027 – Azione 3.2.3 “Aumentare gli standard di sicurezza e la funzionalità della rete stradale”, rappresenta un traguardo fondamentale per la mobilità del Cilento, migliorando la connessione tra le aree collinari e la fascia costiera del territorio comunale di Pollica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pollica: finanziato il primo lotto della strada provinciale Celso-Casalvelino