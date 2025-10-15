Polizia locale primo protocollo di intesa tra Comune e sindacati
Si è svolto martedì il tavolo tecnico sulla Polizia Locale di Latina, che ha visto la partecipazione dei sindacati di Cgil Fp, Uil Fpl e Csa Ral e dell'amministrazione comunale.L’incontro ha prodotto un importante passo avanti sul piano organizzativo e contrattuale, con la definizione condivisa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
