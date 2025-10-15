Polizia locale il progetto di un comandante bergamasco che facilita la ricerca di nuovi agenti
Si chiama “ Luci di crociera “ ed è il primo portale interamente dedicato alle opportunità lavorative nei corpi di polizia locale. A idearlo è stato Gabriele Airoldi, bergamasco originario del quartiere San Paolo, classe 1990, oggi comandante della polizia locale di Mozzate nel Comasco. Laureato in Business Management a Roma nel 2017 e con esperienze nel settore manageriale dello sport, Airoldi ha scelto la divisa nel 2022 quando ha iniziato come agente ad Alserio. Negli anni ha vissuto in prima persona le difficoltà legate alla possibilità di trovare lavoro tramite graduatorie, scavalchi (la possibilità di prestare servizio in un altro Comune ad orario settimanale ridotto, ndr) e mobilità all’interno dei comandi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
