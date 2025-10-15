Politica corresponsabile Salis choc sulla strage dei carabinieri
La morte dei tre carabinieri a Castel d'Azzano ha sconvolto il Paese: i tre uomini stavano svolgendo il proprio lavoro quando sono stati uccisi dall'esplosione causata da chi stava vivendo un casolare che, in quel momento, i militari erano chiamati a sgomberare. Il loro sacrificio ha aperto un ampio dibattito sul tema delle occupazioni abusive e degli sgomberi e a tal proposito si registra anche l'intervento di Ilaria Salis, che dai social ha promosso un incontro sul tema che si terrà giovedì. Non è chiaro se sia stato organizzato prima o dopo i fatti di Castel d'Azzano, ma l'europarlamentare sembra aver avuto un ripensamento nell'espressione del proprio pensiero, perché il post è stato pubblicato, poi eliminato e rimesso nel giro di poco tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Politica corresponsabile". Salis choc sulla strage dei carabinieri - L'europarlamentare di Avs ha annunciato un evento sulla crisi abitativa prendendo partendo dai casi di Sesto San Giovanni e Castel d'Azzano ma senza spendere una parola sui carabinieri uccisi ... Secondo msn.com
