Polemica sui prezzi VIP per incontrare Tetsuo Hara a Lucca Comics 2025 | come stanno veramente le cose
Le polemiche sul listino Coamix, con prezzi dai 1250 ai 12600 euro, ha acceso i riflettori sulla presenza del mangaka Tetsu Hara, autore dei disegni anche di Ken Il Guerriero, al Lucca Comics & Games 2025. Lo staff dell'evento e Panini spiega a Fanpage come stanno le cose. 🔗 Leggi su Fanpage.it
