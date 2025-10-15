Pokémon mega leak fino al 2030 | Gen 10 Winds and Waves Legends | Galar e un MMO multi-regione Seed
Un nuovo, vasto leak avrebbe svelato la roadmap Pokémon fino al 2030: dalla Generazione 10 prevista nel 2026 a un MMO multi-regione in sviluppo, passando per Pokémon Legends: Galar e un ritorno alla cadenza DLCnuova generazione che punterebbe al 2030 per Gen 11. Le informazioni derivano da materiali interni non destinati al pubblico e, per loro natura, soggetti a cambi: le tempistiche e alcuni contenuti potrebbero variare durante la produzione. Indice. Pokémon leak – La roadmap emersa: dal 2026 al 2030. Gen 10 “Winds and Waves”: arcipelago open world e immersioni. Pokémon Legends: Galar: gigamax fuori scala e ritorno a SpadaScudo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
