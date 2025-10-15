Poesia e radicalità sonora | Yann Tiersen alle Ogr di Torino con un tour ecosostenibile
Dopo l’appuntamento milanese del prossimo novembre, Yann Tiersen sarà alle OGR Torino il 7 marzo 2026 con una performance che fonde piano solo ed elettronica per presentare dal vivo il nuovo doppio album Rathlin from a Distance The Liquid Hour (Mute PIAS). Con il suo inconfondibile stile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
